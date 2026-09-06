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Domenica 6 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Concessioni balneari, tutte le gare entro 12 mesi
Oggi, domenica 6 settembre, auguri a Zaccaria, Eva, Magno, Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Al morto non si deve far torto”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Concessioni balneari: tutte le gare entro 12 mesi. Scuole: “Cantieri, è corsa contro il tempo”; “A ‘Santa’ plesso di San Lorenzo chiuso, il recupero sui allontana”. Forze dell’ordine: cambiano i vertici nel Tigullio.
Sestri Levante: l’l’ultimo saluto ad Antonini. Sestri Levante: lavori al depuratore, chiude il sottopasso. Lavagna: diga Perfigli, è scontro politico. Chiavari: incontro contro le truffe.
Rapallo: lavori e polemiche ai campi sportivi Macera e Gallotti. Portofino: fine settimana con la Ferragni; una sua amica si sposa a ‘Santa’.
Camogli: Festival della Comunicazione, le spese del Comune. Recco investe mezzo milione in sociale, edilizia e personale.
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