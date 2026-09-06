Portofino: scenario ideale per il debutto stagionale della Pro Recco

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ha partecipato all’evento speciale organizzato dalla Pro Recco Water Polo in collaborazione con il Comune di Portofino, che ha ufficialmente dato avvio alla stagione sportiva 2026/27. Dopo un match fra i ragazzi dell’Under 12 di Rari Nantes Camogli e Rapallo Nuoto e Pallanuoto, nell’iconica Piazzetta è stata presentata la Prima Squadra del club biancoceleste, che poi ha affrontato in un’amichevole internazionale i campioni georgiani dell’A-Polo Sport Management, nello specchio d’acqua antistante.

“Questo è il giorno della ripartenza della Pro Recco verso una nuova stagione che auspichiamo sia ricca di successi e soddisfazioni. Dopo un’estate che ha visto gli addii dello storico capitano Francesco Di Fulvio ma anche il ritiro dalla carriera agonistica di Andrea Fondelli e Tommaso Negri, la squadra di Sandro Sukno è pronta ad affrontare l’inizio del nuovo anno fra conferme e novità importanti ma con la stessa fame di successi. Non potrebbe esserci cornice migliore di questa per farlo, a conferma del legame che la squadra più titolata al mondo vanta con il territorio ligure, dimostrato anche dalla maglia e dal costume speciali indossati dai giocatori e dedicati a Portofino”.

A impreziosire il programma, la presenza di tante leggende della storia del club, dal “caimano” Eraldo Pizzo a Stefano Tempesti, da Filip Filipovic a Pietro Figlioli e l’allenatore Pino Porzio.

“Una parata di stelle che hanno fatto le fortune di questa squadra leggendaria, nomi di veri ‘monumenti’ della pallanuoto che hanno condotto la Pro Recco ad essere quello che è oggi: un’eccellenza sportiva della Liguria che ha conquistato un posto d’élite nella scena internazionale. Eventi come questo ci fanno capire il valore dello sport che supera i record e i trofei individuali e collettivi per diventare cultura generale nella memoria di tutti gli appassionati”.