Portofino ospita i campioni della Pro Recco; il porto diventa piscina

La Pro Recco ospite oggi della celebre Piazzetta di Portofino per presentare la stagione pallanuotistica 2026/27 e il porticciolo si trasforma in piscina per ospitare un campo e dar vita ad alcuni incontri.

Tra i presenti la vicepresidente della Regione Simona Ferro e la sindaca di Genova e città metropolitana Silvia Salis, ricevute dal sindaco Matteo Viacava e dal vice Giorgio D’Alia.

I primi protagonisti a scendere in acqua, saranno gli Under 12 di Rari Nantes Camogli e Rapallo Nuoto e Pallanuoto, società che da anni collabora con il club biancoceleste per i piccoli pallanuotisti.

Alle 16 sarà il momento della presentazione ufficiale della Pro Recco 2026/27: giocatori e staff sfileranno in Piazzetta per salutare tifosi e appassionati. Saranno premiati anche alcuni protagonisti dell’ultima stagione: l’ex capitano Francesco Di Fulvio, per dodici anni a Recco, Lukas Durik trasferitosi allo Jadran Herceg Novi, Andrea Fondelli e Tommaso Negri, che hanno appena concluso la carriera agonistica per intraprendere un nuovo percorso all’interno del club.

Alle 17:00 sfida internazionale tra la Pro Recco e i campioni di Georgia dell’A-Polo Sport Management, squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Per l’occasione, i giocatori biancocelesti indosseranno una maglia e un costume interamente dedicati al legame con Portofino.

Daniele Roncagliolo, addetto stampa della Pro Recco: “Nel mezzo la sfida-esibizione tra la Pro Recco e una squadra di Legends allenata da Pino Porzio, l’allenatore più vincente sulla panchina biancoceleste; in acqua scenderanno il cinque volte “pallone d’oro” Filip Filipovic, l’ex capitano Aleksandar Ivovic, mister Champions League, Pietro Figlioli, l’unico ad aver alzato per sette volte la coppa più prestigiosa. E poi un tris di centroboa come Matteo Aicardi, Arnaldo Deserti e Mike Bodegas; ci saranno le mani di Marco Del Lungo a difendere i pali, con Niccolò Figari, Andrea Mangiante, Massimo Giacoppo e Niccolò Gitto a dare sostanza e polmoni alla squadra”.

Sarà presente anche Roberta Bianconi, la “Caimana”, figlia d’arte nata nella Pro Recco, argento olimpico e tre volte migliore giocatrice d’Europa.

Ma a Portofino ci saranno anche Stefano Tempesti, il giocatore più vincente con la calottina della Pro Recco, Giacomo Pastorino e alcuni dei protagonisti delle vittorie più lontane: da Eraldo Pizzo, Lino Maraschi ed Eugenio Merello, gli unici tre superstiti del primo Scudetto datato 1959, fino ad Alberto Alberani, Sergio Peri, Paolo Galbusera, Carlo Massa, Giorgi Mshvenieradze e tanti altri”

Il programma