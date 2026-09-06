Portofino: estate da record e stagione proiettata fino all’Epifania

Settembre: tempo di bilanci. Per Portofino una stagione da record che sogna di arrivare fino all’Epifania. Ne parliamo col sindaco Matteo Viacava.

Siamo a settembre ma col caldo, gli yacht e i turisti in Piazzetta, sembra di essere ad agosto. “Settembre per il Borgo è sempre stato un mese eccellente. E’ andata bene l’intera stagione. Lo scorso anno è stato da record, ma il 2026 sta andando ancora meglio”.

Cosa caratterizza la stagione? “Intanto siamo stati i primi ad occuparci dell’eccessiva presenza di turisti ed i primi a risolvere il problema. A metà mese si riunisce la Commissione che autorizzerà il punto di fonda a Rapallo per le navi da crociera. Avremo così due punti a Portofino, un terzo a Rapallo; oltre a quello di Santa Margherita”.

I crocieristi sono ospiti importanti? “Importantissimi. Se ne sono convinti tutti. Per altro il 75 per cento dei turisti arriva nel Borgo via mare: con le navi da crociera, con i super yacht o barche da diporto e con i battelli turistici di gran lunga preferiti dagli utenti rispetto ai pullman”.

Il porto è una fonte di reddito. “A noi la gestione del porto frutta tre milione e mezzo. Soldi che reinvestiamo. Dopo tre anni di attesa è arrivato l’ok del ministero e in autunno potremo rifare l’imbarcadero all’isolotto, come era in passato. Realizzeremo anche nuovi bagni pubblici. In programma il livellamento del fondale del porto, togliendo i rifiuti e il materiale in eccesso portato dai corsi d’acqua: limitando così il fenomeno dell’acqua alta. Prima della gestione del porto, il Comune viveva delle entrate Imu con cui si pagavano i dipendenti e si riusciva a fare qualche lavoro di manutenzione”.

E i turisti spendono. “Chi arriva frequenta i ristoranti, le boutiques, gli altri esercizi e gli alberghi, si serve dei taxi. Il Comune ha 22 dipendenti e la società in house, in alta stagione, una settantina per erogare servizi. Il Comune se li può permettere grazie ai ricavi di porto, posteggi, del Castello affittato per cerimonie e matrimoni e dove c’è un bar dove si possono sorseggiare aperitivi guardando il golfo. Lo stesso mini-market, creato per evitare ai portofinesi di andare a far la spesa in bassa stagione in altri borghi, è in attivissimo; oltre ai portofinesi vi fanno acquisti i turisti”.

Portofino è un traino per tutto il Tigullio, “Direi per tutta la Liguria e la stessa Italia. I brand presenti vendono più che in altri centri turistici. Portofino è appetibile quanto Venezia, Roma, Firenze, Napoli. C’è gente che supera l’Atlantico per venire da noi e poi fa tappa anche in altre mete”.

Genova meta turistica anche invernale aiuta il turismo del Levante? “In parte sì. I nostri ospiti dedicano almeno una giornata a Genova per visitare i palazzi dei Rolli, il Ducale, l’acquario e il centro storico. I turisti attratti dal capoluogo visitano certamente Portofino e altri centri del Tigullio”.

Il Parco nazionale e l’annessa Area marina apporteranno nuovi flussi. “Avrei preferito far parte dei luoghi dell’Unesco. Col parco nazionale abbiamo la certezza di maggiore burocrazia e tempi lunghi per ottenere risposte; ho forti dubbi sui contributi nazionali e rischiamo decisioni improponibili. Occorrerà che i rappresentati del nostro territorio in parlamento vigilino”.

Quando terminerà la stagione turistica 2026? “All’Epifania 2027. A ottobre c’è il Salone Nautico, fino a novembre arrivano navi da crociera; chiederemo il permesso affinché, condizioni meteomarine permettendo, giungano anche in inverno. L’Hotel Splendido terrà aperto fino all’Epifania e così, mi hanno assicurato, faranno alcuni brand famosi e ristoranti”.