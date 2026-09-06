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Lumarzo: da sabato 12 a martedì 15, la Festa di San Camillo

6 settembre 2026 | 09:16
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di Redazione

Redazione

Lumarzo: da sabato 12 a martedì 15, la Festa di San Camillo

Da sabato 12 a martedì 15, Lumarzo celebra la Festa di San Camillo che attira numeroso pubblico dalle Valli Fontanabuona, Bisagno e dal Golfo Paradiso. La festa è un mix di gastronomia ligure, musica, danze, folclore e fede religiosa.

Il Programma

Sabato 12:

Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità

Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra Diego Sanguineti; ospite  Veronica Cuneo, la cantante di Rezzoaglio che, grazie a Telecupole che l’ha fatta conoscere, riscuote grande successo in tutto il Nord.

Domenica 13

Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità

Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra di Domenico Cerri

Lunedì 14

Ore 10: accoglienza e messa con unzione infermi

Ore 14.30: gara di bocce a coppie

Ore 15: apertura stand delle frittelle

Ore 16: visita alla residenza anziani “Bartolomeo Schenone”

Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità

Ore 20: Messa, processione con il crocifisso, il cuore e l’arca di San Camillo

Martedì 15

Ore 12: apertura stand gastronomici con specialità

Ore 14: gara di bocce a terne

Ore 15.30: giochi per bambini

Ore 15.30: apertura stand frittelle

Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra di Paolo Bertoli.