Temi del giorno:
Gastronomia, musica, danze, bocce, ma non solo|
Lumarzo: da sabato 12 a martedì 15, la Festa di San Camillo
Da sabato 12 a martedì 15, Lumarzo celebra la Festa di San Camillo che attira numeroso pubblico dalle Valli Fontanabuona, Bisagno e dal Golfo Paradiso. La festa è un mix di gastronomia ligure, musica, danze, folclore e fede religiosa.
Il Programma
Sabato 12:
Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità
Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra Diego Sanguineti; ospite Veronica Cuneo, la cantante di Rezzoaglio che, grazie a Telecupole che l’ha fatta conoscere, riscuote grande successo in tutto il Nord.
Domenica 13
Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità
Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra di Domenico Cerri
Lunedì 14
Ore 10: accoglienza e messa con unzione infermi
Ore 14.30: gara di bocce a coppie
Ore 15: apertura stand delle frittelle
Ore 16: visita alla residenza anziani “Bartolomeo Schenone”
Ore 19: apertura stand gastronomici con specialità
Ore 20: Messa, processione con il crocifisso, il cuore e l’arca di San Camillo
Martedì 15
Ore 12: apertura stand gastronomici con specialità
Ore 14: gara di bocce a terne
Ore 15.30: giochi per bambini
Ore 15.30: apertura stand frittelle
Ore 21.30: serata danzante con l’orchestra di Paolo Bertoli.