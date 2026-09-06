Temi del giorno:
previsioni arpal
Domenica con caldo e temperature ancora sopra la media
6 settembre 2026 | 08:30
Cielo sereno con locali velature in transito durante il corso del giorno, soprattutto a Ponente la sera. Nel pomeriggio non si escludono addensamenti cumuliformi associati a isolati rovesci su Alpi Liguri e Appennino di Levante: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell’interno
MARE: poco mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo
TEMPERATURE: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime
UMIDITÀ: su valori medio-alti