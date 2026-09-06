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Domenica con caldo e temperature ancora sopra la media

6 settembre 2026 | 08:30
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Domenica con caldo e temperature ancora sopra la media

Cielo sereno con locali velature in transito durante il corso del giorno, soprattutto a Ponente la sera. Nel pomeriggio non si escludono addensamenti cumuliformi associati a isolati rovesci su Alpi Liguri e Appennino di Levante: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell’interno

MARE: poco mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo

TEMPERATURE: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime

UMIDITÀ: su valori medio-alti