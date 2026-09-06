Chiavari: “Torrente Rupinaro, quanto fatto e quanto previsto”

“Torrente Rupinaro: opere concrete per la sicurezza della città

Negli ultimi anni sono stati realizzati due importanti interventi alla foce del Rupinaro:

• nel 2022/2023 è stata eliminata la scogliera che ostacolava il deflusso delle acque ed è stato ampliato il tratto finale della foce;

• nel 2024/2025 è stato completamente ricostruito l’argine di corso Genova, che presentava condizioni di pericolo e, in caso di cedimento, avrebbe potuto causare gravi allagamenti.

Il terzo passaggio riguarda la mitigazione del rischio dell’intero torrente. Il 5 agosto 2026 si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi regionale sul progetto definitivo di mitigazione del rischio idraulico, con l’acquisizione dei pareri di tutti gli enti coinvolti.

La previsione dello scolmatore approvata da Regione Liguria ha permesso di evitare l’innalzamento dei ponti stradali e l’eccessivo rialzo degli argini, interventi che avrebbero danneggiato gli edifici circostanti lungo tutto il percorso del torrente, oscurato le finestre dei palazzi e generato contenziosi capaci di rallentare se non fermare l’opera.

Entro la primavera del 2027 partiranno le gare per l’affidamento dei lavori, con un investimento complessivo superiore a 9 milioni di euro.

Saranno inoltre rifatte le condotte fognarie presenti nell’alveo del torrente, grazie a un ulteriore finanziamento di circa 1 milione di euro di ATO e Città Metropolitana concesso nel corso del 2024/2025.

Un percorso concreto e serio, portato avanti affrontando la complessità della progettazione e delle autorizzazioni di Regione, Città Metropolitana e Soprintendenza.