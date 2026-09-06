Camogli: U Dragun protagonista alla Regata storica di Venezia

Immaginiamo l’emozione dell’equipaggio de U Dragun che a Venezia ha partecipato alla Regata Storica, dopo la spedizione remiera che lo ha portato da fine agosto ai primi di settembre a percorrere la tratta Aquileia – Venezia lungo i canali della Litoranea Veneta. L’equipaggio è formato da 19 persone, compresi alcuni giovani tra i quali due ragazzi minorenni. Sicuramente un’esperienza da ricordare.