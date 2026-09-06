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Con i componenti l'equipaggio, Anelli e Ghisoli|
Camogli: U Dragun protagonista alla Regata storica di Venezia
Immaginiamo l’emozione dell’equipaggio de U Dragun che a Venezia ha partecipato alla Regata Storica, dopo la spedizione remiera che lo ha portato da fine agosto ai primi di settembre a percorrere la tratta Aquileia – Venezia lungo i canali della Litoranea Veneta. L’equipaggio è formato da 19 persone, compresi alcuni giovani tra i quali due ragazzi minorenni. Sicuramente un’esperienza da ricordare.
Per l’amministrazione comunale presente il sindaco Giovanni Anelli con il vicesindaco Lorenzo Ghisoli.
Non è la prima volta che l’imbarcazione costruita nel 1968 dal maestro d’ascia Ido Battistone, che trasformò una vecchia scialuppa in uno sciabecco divenuto nel tempo un simbolo di Camogli, partecipa alla manifestazione. Dal 1976, quando fu la prima imbarcazione esterna a prendervi parte, ogni 10 anni i “Dragonauti” hanno sfilato sul Canal Grande.