Camogli: spiaggia di levante, chiarimenti

dopo alcuni commenti e critiche sui social la Società Pagaia ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti a titolo informativo

I nuovi gestori hanno intenzione di dotarsi di un mezzo idoneo per la sistemazione e la spianatura della spiaggia, che verrà posizionato esclusivamente all’interno della propria concessione, in un’area debitamente autorizzata.

Tale operazione, però, richiede necessariamente la preventiva rimozione del mezzo attualmente presente, vecchio, ritenuto non idoneo e mantenuto abusivamente dal precedente concessionario senza alcuna autorizzazione.

I nuovi gestori sono altresì disponibili, avendone l’autorizzazione, a spianare anche la spiaggia demaniale marittima per renderla più agevole ed accessibile alle persone.

Per quanto riguarda il servizio di salvamento, le polemiche sono frutto di un malinteso: i nuovi gestori sono regolarmente dotati di bagnino e rispettano integralmente tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.