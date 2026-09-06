Camogli: l’ultima battaglia di Simone Schiaffino, restare in piedi

Da Franco De Leonardis, storico, saggista e profondo conoscitore della storia locale ligure, noto in particolare per le sue ricerche storiche sul territorio di Camogli e sulle vicende del Risorgimento

Un giorno, seduto sulle panchine della piazza dedicata all’Alfiere dei Mille Simone Schiaffino a Camogli, per ripararmi sotto gli alberi dalla calura di questa terribile estate ho osservato il monumento e ho notato l’apparente non perpendicolarità al piano di base con fratture sui bordi estremi, segni di probabile cedimento.

Pensavo che fosse l’effetto del caldo, poi ho chiesto nei giorni successivi ad un conoscente muratore il quale mi ha confermato l’apparente disallineamento verificabile con una semplice strumentazione: un filo a piombo e una livella, oltre alla necessaria valutazione di un geometra.

La statua, monumento storico, presenta anche segni evidenti di degrado nel marmo e nelle epigrafi oltre ad uno strato di sporco. Sarebbe bene che la comunità camogliese prendesse atto di ciò predisponendo, tramite il Comune, un piano d’intervento programmando tempi e modalità per il prossimo 150° Anniversario del conferimento del titolo di Città a Camogli.

La costruzione della statua fu deliberata il 25 maggio 1861 e fu costituito un Comitato che tenne la prima riunione nella sala della Società Marittima di Camogli il 16 febbraio 1862 a cui parteciparono i cittadini camogliesi Lazzaro Bertolotto, Martino, Schiaffino fu Gaetano, Fortunato Bertolotto, Antonio Ansaldo fu Lazzaro, Fortunato Olivari di Prospero, Fortunato Figari di Bartolomeo.

Il 15 maggio 1865, pronta la piazza, venne inaugurata l’opera attribuita allo scultore genovese Giuseppe Molinari.

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Aggiungiamo che Schiaffino è ritratto con sembianze da uomo più maturo di quanto nn fosse, essendo morto all’età di 25 anni sul campo di battaglia a Calatafimi; che un pezzo mancante dell’asta della bandiera non è mai stato aggiunto e che Giuseppe Garibaldi ne scrisse l’epitaffio inciso alla base della statua.

Particolare del bozzetto in creta del monumento Camogli Museo Marinaro Gio Bono Ferrari