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Calcio, l’Entella muove la classifica: 2-2 contro il Vicenza
Doppia trasferta per i chiavaresi a Pisa e Cremona
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Primo punto in campionato per l’Entella che rimonta due volte lo svantaggio con Alborghetti e Corona e può guardare alla doppia trasferta di Pisa e Cremona con più serenità.
Mister Chiappella opta per il solito 3-5-2: tra i pali Del Frate, trio difensivo composto da Alborghetti-Tiritiello-Marconi, in mediana parte dal primo minuto Squizzato con il supporto di Franzoni e Guiu. Sugli esterni Di Mario e capitan Parodi, mentre il reparto offensivo è guidato da Forte coadiuvato dal rientrante Cuppone.
L’Entella parte aggressiva e nei primi 10 minuti impone il proprio gioco, all’undicesimo arriva il primo squillo: Guiu punta un avversario al limite dell’area e cerca il destro a giro, fa buona guardia Gagno che disinnesca la conclusione del catalano.
Alla prima occasione utile passa a condurre il Vicenza, al minuto 23 sugli sviluppi di un corner si crea una pericolosa mischia in area di rigore biancoceleste, dopo una carambola la sfera finisce sui piedi di Moncini che a due assi dalla linea di porta spinge in rete l’1-0.
L’Entella la pareggia al minuto 37: punizione dalla trequarti battuta magistralmente da Guiu che trova la testa di Alborghetti in area piccola, il numero 27 biancoceleste svetta in mezzo alla difesa ospite e insacca la rete del pari.
Miracolo di Del Frate in pieno recupero, Merkaj sfugge alla marcatura di Tiritiello e dalla linea di fondo mette una palla a rimorchio per Valoti, il 10 dei veneti calcia a botta sicura ma un colpo di reni provvidenziale dell’estremo difensore ospite gli nega la gioia del gol.
Una prima frazione equilibrata e scoppiettante termina così sul risultato di 1-1, si deciderà tutto nei secondi 45 minuti.
L’Entella rientra forte dagli spogliatoi e al minuto 50 si rende pericolosa con uno scatto bruciante di Cuppone che semina il difensore, rientra sul destro e cerca la conclusione a giro, respinge però Gagno che tiene i suoi sul risultato di parità.
Al minuto 61 i biancocelesti sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti caciata dal solito Guiu, la palla del catalano è morbida sul secondo palo dove sbuca Cuppone, che ad un metro dalla linea di porta manca l’appuntamento con la palla.
Al 75esimo torna in vantaggio il Vicenza con la rete di Merkaj, che approfitta di un disimpegno sbagliato dei padroni di casa per siglare il gol che vale l’1-2.
Al minuto 86 la pareggiano i biancocelesti, cross dalla sinistra di Benedetti che trova la testa di Corona in area piccola, il principe fa valere i centimetri e stacca più in alto di tutti anticipando l’uscita del portiere vicentino. 2-2 a 4 minuti dal termine della gara.
Negli ultimi minuti entrambe le squadre spingono per trovare il vantaggio ma senza successo. La gara termina così sul risultato di 2-2, primo punto per l’Entella in campionato che adesso è attesa dalla doppia trasferta di Pisa e Cremona.