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A-12: code dal tardo pomeriggio, genovesi che rientrano a casa

6 settembre 2026 | 19:59
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di Marco Massa

Marco Massa

A-12: code dal tardo pomeriggio, genovesi che rientrano a casa
Le previste code in A-12 verso il Nord non ci sono state. Solo nel tardo pomeriggio, dalle 19.30,  si sono creati rallentamenti, limitatamente al tratto compreso tra Chiavari e Nervi. Ciò significa che a rientrare a casa dalla Riviera sono soprattutto i genovesi che hanno trascorso il fine settimana o la sola domenica al mare. Un trend che, nei fine settimana di bel tempo, continuerà come ogni anno fino alla primavera.