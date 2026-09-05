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Lungo l'Aurelia alle 00.53

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Cronaca
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Zoagli: donna aggredita, al pronto soccorso con trauma cranico

5 settembre 2026 | 08:09
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di Redazione

Redazione

Zoagli: donna aggredita, al pronto soccorso con trauma cranico

Una donna di 46 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, a causa di un trauma cranico subito durante un’aggressione. Il fatto lungo la via Aurelia a Zoagli alle 00.53. Sono intervenuti i militi della Croce Bianca Rapallese. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Chiavari. Al momento si ignorano i motivi e le circostanze in cui è maturata l’aggressione.

Durante la notte si sono registrati casi di intossicazione etilica, che riguardano però maggiorenni, a Santa Margherita e Chiavari.