Zoagli: donna aggredita, al pronto soccorso con trauma cranico

Una donna di 46 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, a causa di un trauma cranico subito durante un’aggressione. Il fatto lungo la via Aurelia a Zoagli alle 00.53. Sono intervenuti i militi della Croce Bianca Rapallese. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Chiavari. Al momento si ignorano i motivi e le circostanze in cui è maturata l’aggressione.