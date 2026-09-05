Sestri: Festival organistico con Javier Caballero Ros

Da ufficio stampa Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS si chiuderà domenica 6 settembre alle 21 alla Basilica di Santa Maria di Nazareth di Sestri Levante. Il concerto vedrà protagonista il giovane organista spagnolo Javier Caballero Ros, docente al Conservatorio Municipale di Valencia, una presenza che rinnova la collaborazione internazionale con l’Instituto Cervantes di Milano.

Il recital di Javier Caballero Ros sarà dedicato a “L’organo iberico tra il Settecento e l’Ottocento, con musiche di D. Zipoli, J.A.C de Seixas, D. Scarlatti, J. De Nebra Blasco, A, Soler, J.S. Bach, N. Ledesma, H Eslava. Sarà un percorso colorato e variegato attraverso le musiche che hanno plasmato l’universo sonoro della penisola iberica, arricchito da alcune suggestive incursioni europee. Al servizio dell’eleganza e dell’espressività, l’ingegno dei maestri prende voce e si fa canto. Pagine originali e ricche di carattere si alternano a momenti di intima dolcezza e profonda devozione. Un mosaico sonoro nel quale passione, affetto e spiritualità convivono armoniosamente, restituendo tutta la vitalità e il fascino di una tradizione musicale senza tempo.

Javier Caballero Ros

Nato a Valencia, inizia la sua formazione musicale come pianista, conseguendo il diploma presso il Conservatorio Superiore di Musica “Joaquín Rodrigo” di Valencia nella classe di Jesús Ángel Rodríguez. Prosegue gli studi specializzandosi in clavicembalo e musica antica al Conservatorio Superiore di Musica “Salvador Seguí” di Castellón sotto la guida di Ignasi Jordà. Parallelamente approfondisce il repertorio storico partecipando a numerosi corsi e masterclass con autorevoli interpreti e studiosi della musica antica, tra cui José Luis González Uriol, Javier Artigas, Jacques Ogg, Olivier Beaumont, Luca Scandali, Alessandro Padoan e Mara Galassi.

Nel 2017–2018 frequenta il Master in Interpretazione e Musicologia della Musica Antica presso l’ESMUC di Barcellona, specializzandosi in clavicembalo nella classe di Luca Guglielmi e conseguendo il titolo con il massimo dei voti. Dal 2019 studia organo presso il Conservatorio Superiore di Musica di Murcia “Manuel Massotti” con Javier Artigas Pina. Dal 2020 è regolarmente invitato al Festival BallArte di Benasque come clavicembalista, accompagnatore e docente.