Sestri: chiusura di via Fascie per i lavori del nuovo depuratore

Si ricorda che da lunedì 7 settembre fino a fine lavori (stimato per dicembre p.v.) il sottopasso di via Fascie tra la rotonda di via Pace nel Mondo e la rotonda di Lapide sarà chiuso al traffico veicolare per consentire la posa delle nuove condotte del depuratore.

*Di seguito i percorsi da seguire per e da le varie direzioni*

Autovetture a trasporto leggero (massimo 15 quintali e 3 di altezza)

Autocarri fino a 12 metri e 4,20 di altezza

Autocarri oltre 12 metri di lunghezza e 4,20 di altezza

Circolazione consentita solo su statale Aurelia con provenienza o destinazione Lavagna Esempio: un autocarro delle dimensioni citate che proviene da Casarza e deve andare verso il centro/Riva dovrà utilizzare esclusivamente l’autostrada con uscita/ingresso casello Lavagna e percorso su SS1

Importante

Fino al 25/10 sarà possibile uscire da via A.Romana Or.le su via Fascie con svolta a sinistra. Dal 26/10 nel tratto compreso tra la traversa del Bar Alexander e Meci → sarà istituito un doppio senso di marcia inevitabilmente togliendo la sosta sull’intero tratto (tranne i parcheggi slargo antistante Meci).