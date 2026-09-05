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Cambia la viabilità fino a dicembre|
Sestri: chiusura di via Fascie per i lavori del nuovo depuratore
Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante
Si ricorda che da lunedì 7 settembre fino a fine lavori (stimato per dicembre p.v.) il sottopasso di via Fascie tra la rotonda di via Pace nel Mondo e la rotonda di Lapide sarà chiuso al traffico veicolare per consentire la posa delle nuove condotte del depuratore.
*Di seguito i percorsi da seguire per e da le varie direzioni*
Autovetture a trasporto leggero (massimo 15 quintali e 3 di altezza)
Da Riva verso il centro:
via Petronio → Pace nel Mondo → Fascie → Repubblica….
Da Riva verso A12/Casarza:
via Petronio→ Pace nel Mondo → N.S. Soccorso (altezza sottopasso max mt. 3,00) → Aurelia → Paggi → Primi/Sara…
Da Casarza – Lavagnina verso il centro:
Miglior percorso: Sara → rotonda Pipaia → Lavagnina → Aurelia → Barattieri (altezza sottopasso max mt. 3 →00) → Pace nel Mondo → Fascie → Repubblica…
oppure: Sara → Primi → Terzi → ponte ponte Serlupi → Nazionale → S.Antonio
oppure per Chiavari: Sara → Primi → Terzi → A. Romana Occ.le
solo autovetture: Sara → Primi → G.Bo → Lapide → Nazionale → Sedini (altezza sottopasso max mt. 2 →50) → Fascie → Repubblica…
Da S.Vittoria (Rovereto -Tassani – Libiola – Azaro – Montedomenico)
via per S. Vittoria → Vercelli (bowling) → Fabbr. Valle → Terzi → ponte Serlupi → Nazionale → S. Antonio
Da frazioni (S.Bernardo – Loto)
via Mori → Terzi → ponte Serlupi → Nazionale → S. Antonio
Da Centro verso frazioni (tutte):
S. Antonio → Repubblica → Dante → Nazionale → ponte Serlupi → Terzi
Da Centro verso Lavagnina/Casarza:
Migliore: S. Antonio → Repubblica → Fascie → Pace nel Mondo → N.S. Soccorso (altezza sottopasso max mt. 3 →00) → Aurelia → Paggi → Sara
oppure: S.Antonio → Repubblica → Dante → Nazionale → ponte Serlupi → Terzi → Primi…
oppure: S.Antonio → Repubblica → Dante → Nazionale → Lapide → Aurelia…
Autocarri fino a 12 metri e 4,20 di altezza
Da Casarza/A12 verso centro:
consigliato: Primi → Terzi → ponte Serlupi → Nazionale → S.Antonio…
Da centro verso A12/Casarza:
S.Antonio → Repubblica → Dante → Nazionale → ponte Serlupi → Terzi → Primi
Da Riva verso A12/Casarza:
Petronio → Pace nel Mondo → Fascie → Repubblica → Dante → Nazionale → ponte Serlupi → Terzi → Primi
Autocarri oltre 12 metri di lunghezza e 4,20 di altezza
Circolazione consentita solo su statale Aurelia con provenienza o destinazione Lavagna
Esempio: un autocarro delle dimensioni citate che proviene da Casarza e deve andare verso il centro/Riva dovrà utilizzare esclusivamente l’autostrada con uscita/ingresso casello Lavagna e percorso su SS1
Importante
Fino al 25/10 sarà possibile uscire da via A.Romana Or.le su via Fascie con svolta a sinistra. Dal 26/10 nel tratto compreso tra la traversa del Bar Alexander e Meci → sarà istituito un doppio senso di marcia inevitabilmente togliendo la sosta sull’intero tratto (tranne i parcheggi slargo antistante Meci).