Sesta Godano: visita all’incubatoio di trote di Chiusuola

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

L’assessore regionale con delega alla Pesca sportiva Alessio Piana ha visitato nella giornata odierna l’incubatoio ittico di Chiusola. Al sopralluogo istituzionale hanno preso parte anche il sindaco del Comune di Sesta Godano Marco Traversone e il presidente della Comunità del Parco Montemarcello Magra Vara Roberto Canata. L’incontro è stato occasione per certificare l’attività che l’incubatoio, grazie anche all’accordo sottoscritto tra Regione Liguria, Comune di Sesta Godano e Parco di Montemarcello Magra Vara, potrà portare avanti almeno fino al 2030. In particolare, Regione Liguria destinerà all’impianto di Chiusola una quota annuale, quantificabile in funzione della fornitura crescente di materiale ittico da ripopolamento.

“Grazie all’intervento regionale, Chiusola diventerà l’incubatoio di riferimento per l’approvvigionamento di avannotti e uova embrionate dei corsi d’acqua dell’entroterra ligure – sottolinea l’assessore regionale Alessio Piana -. Essere qui oggi con il sindaco e con i rappresentanti del Parco, testimonia l’azione di sistema che associazioni ed istituzioni hanno messo in campo a tutela della biodiversità regionale e della pratica della pesca sportiva”.

“Quello di oggi è un momento particolarmente importante – commenta il sindaco di Sesta Godano Marco Traversone – perché testimonia concretamente come una struttura che per anni era rimasta inutilizzata possa tornare a rappresentare una risorsa strategica non solo per il nostro Comune, ma per l’intera Liguria. Dal 2021 abbiamo creduto nella possibilità di recuperare l’incubatoio di Chiusola e, attraverso la collaborazione con Regione Liguria ed Ente Parco, siamo riusciti a costruire un progetto solido e con prospettive di lungo periodo. Ma Chiusola non sarà importante soltanto per la produzione di avannotti. La piena operatività dell’incubatoio ci consentirà infatti di disporre di materiale autoctono anche per la Riserva turistica di pesca istituita dalla Regione Liguria nel 2023 e affidata in concessione al Comune di Sesta Godano, che contiamo di poter aprire a breve.”