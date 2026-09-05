‘Santa’: stasera al Tennis Club, “Sant’in Jazz” entra nel vivo

Sant’in Jazz entra nel vivo. Questa sera, sabato 5 settembre, al Tennis Club di Santa Margherita Ligure, un concerto e una cena inaugureranno il fine settimana che porterà all’apertura ufficiale del Miles Davis Festival “I Can See Fo(u)r Miles”, in programma dal 6 al 13 settembre.

L’appuntamento, dalle 19 alle 23, avrà come protagonista Johannes Faber alla tromba e alla voce, accompagnato da Francesco Negri al pianoforte, Pietro Martinelli al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria. Il concerto, organizzato al Madalù Tennis Club di via Frugone 8, sarà abbinato a una cena a menù fisso con inizio alle 20.

L’anteprima della manifestazione si è svolta mercoledì 2 settembre al Sabot di piazza Martiri della Libertà. Per “For Miles and Miles” si è esibito il Johannes Faber Quintet, formato da Faber alla tromba, Paul McIntyre al sax tenore, Tommaso Perazzo al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria.

È stato il primo passo verso una settimana nella quale Santa Margherita ospiterà concerti, mostre fotografiche, esposizioni di copertine di dischi, conferenze, ascolti e una proiezione cinematografica. Le iniziative saranno distribuite tra la Casa del Mare, Villa Durazzo, lo Spazio Aperto di via dell’Arco, il Cinema Centrale e l’Anfiteatro Bindi.

La quattordicesima edizione di Sant’in Jazz assume per la prima volta la struttura di un vero festival. Il filo conduttore è il centenario della nascita di Miles Davis, celebrato insieme a quello di John Coltrane, protagonista con Davis di uno dei sodalizi più importanti e fecondi della storia del jazz.

Domenica l’apertura alla Casa del Mare

Il festival sarà presentato domani, domenica 6 settembre, alle 18 alla Casa del Mare, in calata del Porto 21. Nella stessa occasione sarà inaugurata la mostra “Miles 100% – Mirko Boscolo Fotografo”, dedicata a una delle figure che hanno maggiormente trasformato il linguaggio del jazz.

La mostra resterà aperta dal 7 all’11 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il percorso visivo si affiancherà ai concerti per ricostruire non soltanto l’immagine pubblica di Davis, ma le diverse stagioni di una carriera durata quasi cinquant’anni.

«Da quest’anno Sant’in Jazz cessa di essere solo una rassegna di concerti per diventare un vero e proprio festival concentrato nell’arco di una settimana», spiega il sindaco Guglielmo Caversazio. «Dal 6 al 13 settembre sarà possibile fare esperienza di eventi tra loro eterogenei – mostre, ascolti e incontri, oltre ai concerti – in diverse sedi cittadine».

La manifestazione è curata da Italo srl con il patrocinio e il contributo del Comune. Collaborano l’associazione culturale Limelight Eventi, Pomigliano Jazz, l’etichetta discografica e casa di produzione Itinera, guidata da Onofrio Piccolo, e la realtà editoriale e musicale tcsette, fondata da Tino Cennamo.

Proprio il gemellaggio con Pomigliano Jazz, storico festival internazionale campano, dà alla manifestazione una dimensione che supera i confini locali. La collaborazione è nata in occasione del centenario di Davis e mette in comunicazione due territori lontani attraverso la musica.

«Il titolo “I Can See Fo(u)r Miles” prende spunto dalla lungimiranza del musicista e dal numero di cambiamenti di direzione affrontati lungo il proprio percorso», sottolinea Andrea Turrin, consigliere comunale incaricato alla cultura.

Tre quintetti sul palco di Villa Durazzo

Il programma dei concerti a Villa Durazzo inizierà martedì 8 settembre alle 21.15 con il Paul McIntyre Quintet. Il sassofonista irlandese Paul McIntyre sarà affiancato da Giampaolo Casati alla tromba e al flicorno, Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

Mercoledì 9 settembre, sempre alle 21.15, sarà la volta del Sandro Cerino VSIP Quintet. Alessandro Cerino suonerà sassofoni, flauti e clarinetto basso insieme a Daniele Moretto alla tromba e al flicorno, Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria.

Giovedì 10 settembre saliranno sul palco i Bright Magus, formazione ispirata al periodo elettrico di Miles Davis. Ne fanno parte Gianni Sansone alla tromba, Alberto Turra alla chitarra, Mauro Tre alle tastiere, Giovanni Calella al basso elettrico e Leziero Rescigno alla batteria.

I tre quintetti ripercorreranno fasi differenti dell’evoluzione musicale di Davis. La scelta delle formazioni ridotte richiama gli organici che hanno accompagnato gran parte della sua carriera e permette di raccontare i continui mutamenti di un musicista che non si è mai fermato su una formula già sperimentata.

Il direttore artistico Alessandro Cerino vuole correggere quella che considera una lettura troppo limitata di Davis: «Il primo errore è considerarlo soltanto un’icona della tromba, mentre è artefice di cinquant’anni di evoluzione musicale». Lo stesso vale per Coltrane, le cui ricerche armoniche vanno ben oltre il mondo dei sassofonisti.

Vinili, incontri e il film di Louis Malle

Dal 7 al 13 settembre lo Spazio Aperto di via dell’Arco 38 ospiterà una mostra di copertine di vinili di Miles Davis, accompagnata da proiezioni e ascolti. Sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

Nello stesso spazio, dall’8 all’11 settembre, dalle 17.30 alle 19, si svolgeranno le conferenze curate da Guido Michelone, Francesco Cataldo Verrina e Carlo Pasceri. Gli incontri offriranno al pubblico gli strumenti per collocare i dischi, gli stili e le collaborazioni di Davis all’interno della storia del jazz.

Venerdì 11 settembre alle 21.15 il Cinema Centrale, in largo Giusti 15, proietterà “Ascensore per il patibolo”, il noir diretto da Louis Malle nel 1958. L’ingresso costa 8 euro.

Il film occupa un posto particolare nella storia del rapporto tra jazz e cinema. La colonna sonora venne improvvisata da Davis e dai suoi musicisti durante la proiezione delle immagini, creando una musica che non si limita ad accompagnare la vicenda ma ne determina il ritmo e l’atmosfera.

«Abbiamo voluto dare un taglio multimediale alla manifestazione», osserva Turrin. Il pubblico potrà così avvicinarsi alla figura di Davis attraverso la fotografia, le copertine dei dischi, l’ascolto, il cinema e la musica eseguita dal vivo.

Il finale con un’orchestra di diciannove elementi

Il momento culminante arriverà sabato 12 settembre alle 21.15 all’Anfiteatro Bindi. Alessandro Cerino dirigerà la Sant’in Jazz Orchestra in “I Can See Fo(u)r Miles”, un viaggio musicale che partirà dagli anni Quaranta e si concluderà con un medley di brani composti tra il 1982 e il 1991.

Gli arrangiamenti sono stati realizzati appositamente da Cerino per un organico di diciannove elementi, nel quale sono presenti anche alcuni musicisti della Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure.

La sezione dei legni comprende Steven Haschke ai flauti, Monica Arpino al clarinetto, Piero Fantini al clarinetto basso e Alessio Pisani al fagotto. Ai sassofoni ci saranno Giulio Giani, Stefano Mati, Fabio Lanzi, Francesco Mascardi ed Elisa Dalmasso.

Gli ottoni saranno affidati a Daniele Moretto e Pier Giorgio Benvenuto alle trombe, Lorenzo Cazzola al corno, Matteo Ferracuti e Federico Curotto ai tromboni, Antonio Carvelli al trombone basso e Giacomo Carrano alla tuba. Completeranno la formazione Martino Vercesi alla chitarra solista, Alessandro Favaro al basso e contrabbasso e Thomas Allen alla batteria.

«Il mio primo obiettivo è offrire non soltanto una serata musicale, ma un evento indimenticabile per un appassionato di musica e per tutti coloro che hanno una sensibilità artistica e interiore», afferma Cerino.