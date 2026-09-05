‘Santa’: restauro degli storici lampioni del lungomare

“- attualmente i pali storici degli impianti di pubblica illuminazione installati sul lungomare

cittadino risultano deteriorati sia nella parte dello stelo centrale di sostegno che nei bracci

che sorreggono gli apparecchi illuminanti;

– in particolare i pali in acciaio e ghisa, che caratterizzano l’impianto esistente, sono

ammalorati e lesionati soprattutto nella parte a contatto con il terreno, dove l’ambiente

marino e le deiezioni canine hanno accelerato i processi di ossidazione;

– anche i bracci sorreggenti le lanterne in molteplici casi sono stati soggetti a fenomeni

corrosivi e conseguenti rotture;

– negli ultimi anni, a causa del progressivo degrado dei materiali, è stato necessario

provvedere alla rimozione di alcuni pali nella loro interezza o di parte di essi;

– a tale proposito l’Amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di eseguire i necessari

interventi di restauro di tutti gli elementi che compongono i pali storici allo scopo di

ripristinarne le originarie caratteristiche strutturali ed estetiche;

– l’opera denominata “Restauro pali storici della pubblica illuminazione installati sul lungomare

cittadino. è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027”.