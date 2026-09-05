Samp, per l’attacco Yann Karamoh

Attaccante rapido, tecnico e dotato di grande esplosività, Karamoh può agire sia da esterno offensivo sia da seconda punta.

Dall’U.C.Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica l’ingaggio del calciatore Yann Karamoh (nato ad Abidjan, Costa d’Avorio, l’8 luglio 1998). L’attaccante francese ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 (con opzione condizionata fino al 30 giugno 2028).

Cresciuto nel settore giovanile del Caen, Karamoh ha esordito da professionista in Ligue 1 con il club normanno, mettendosi in evidenza fin dalle prime stagioni per qualità tecniche, rapidità e capacità nell’uno contro uno. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento in Italia, dove ha vestito la maglia dell’Inter, maturando esperienza nel massimo campionato italiano.

Nel corso della sua carriera Karamoh ha inoltre indossato la maglia del Bordeaux, prima di far ritorno in Italia per giocare con Parma e Torino, consolidando il proprio bagaglio di esperienza nel calcio italiano. A livello internazionale, ha rappresentato la Francia nelle selezioni giovanili.