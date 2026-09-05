Recco: concerto della Filarmonica “Rossini” in onore di Nostra Signora del Suffragio

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 21, sul sagrato del Santuario, la Filarmonica Gioacchino Rossini terrà il tradizionale Concerto in onore di Nostra Signora del Suffragio. L’evento, organizzato dalla storica Filarmonica cittadina con il patrocinio del Comune di Recco, sarà diretto dal maestro Alessandro Balboni. Ingresso libero.

La città si appresta a vivere un weekend tra fede, sapori tipici e note musicali, preludio alle due giornate più attese, lunedì 7 e martedì 8 settembre. Questa sera alle 19.30 e domani 6 settembre – sempre alla stessa ora – aprono gli stand gastronomici dei Quartieri. In tavola si andrà con menù a tema. A seguire, musica spettacoli musicali.