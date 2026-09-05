Recco: 7 e 8 settembre, sei treni straordinari grazie alla Regione

Da ufficio stampa Regione Liguria

Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia e RFI, ha predisposto 6 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco, in programma il 7 e 8 settembre. Un potenziamento che, su richiesta del Comune, agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori, favorendo la partecipazione alla manifestazione e garantendo maggiori possibilità di rientro attraverso il trasporto ferroviario.

Nella serata del 7 settembre, a cavallo con l’8 settembre, saranno disponibili due collegamenti aggiuntivi per il rientro: il treno Recco-Savona, con partenza alle ore 00.30 e arrivo alle 2.20, e il collegamento Genova Brignole-La Spezia Centrale, con partenza alle ore 00.25 e arrivo alle 2.35.

Nella serata dell’8 settembre sarà invece attivato un collegamento Sarzana-Recco, con partenza alle ore 18.04 e arrivo alle 20.15. Nella notte tra l’8 e il 9 settembre saranno disponibili tre ulteriori treni per il rientro: Recco-Sarzana, con partenza alle ore 1.10 e arrivo alle 3.10, La Spezia Centrale-Genova Brignole, con partenza alle ore 23.10 e arrivo alle 1.23, e Recco-Savona, con partenza alle ore 00.30 e arrivo alle 2.20.