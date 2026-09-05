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Sabato 5 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Mare bollente, notti tropicali, rischio temporali
Oggi, sabato 5 settembre, auguri a Teresa, Bertino, Prospero, Alberto. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Aiuta il povero e caccia il mendicante”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Meteo: mare bollente, notti tropicali, “In autunno rischio temporali”. Funghi: “Assalto all’entroterra; i cercatori notturni”; “San Mauri, il campione di Borzonasca”, Amt: gasolio sporco sui bus; 9 mezzi in officina.
Sestri Levante: “Via lo striscione di Regeni, ferita profonda”. Sestri Levante dice addio allo storico e scrittore Antonini. Lavagna: il turismo rispetta le risorse. Chiavari: miasmi nel vicolo; serve pulizia.
Rapallo: la pasticceria non raddoppia, era una falsa notizia. Rapallo-Santa Margherita: raccolta in mare una tonnellata di rifiuti.
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Neirone: incidente con un ferito.