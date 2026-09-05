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Rapallo: Santa Maria del Campo, chiusura parziale strada per tre giorni
Da ufficio stampa Comune di Rapallo
Il Corpo di Polizia Locale informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 7 settembre 2026, proseguiranno gli interventi di manutenzione alla condotta del gas in via del Casarino, nella frazione di Santa Maria del Campo, per conto di Italgas. Per consentire la prosecuzione dei lavori in totale sicurezza, si renderà necessaria una nuova interruzione temporanea della circolazione veicolare lungo il tratto interessato.
Le modifiche alla viabilità saranno in vigore secondo le seguenti modalità:
Periodo: Da lunedì 7 settembre a mercoledì 9 settembre 2026 compreso (per una durata prevista di circa tre giorni, salvo imprevisti).
Fasce orarie di chiusura al transito veicolare: Dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30.
Transito pedonale: Sempre garantito in sicurezza per tutta la durata dei cantieri.
Si invitano gli automobilisti alla massima attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nella zona.