Temi del giorno:
Alla Delfino & Partners Spa|
Attualità/
Rapallo: costituzione società in house, affidato l’incarico
5 settembre 2026 | 09:01
Come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Comune, Rapallo ha finalmente deciso di costituire una società in house totalmente partecipata che possa gestire diversi servizi cittadini; possibilità che in passato veniva negata dallo stesso Comune. Nonostante i molti esempi forniti da altre città del Tigullio, non solo da Portofino.
Con una determina a firma della dirigente Anna Maria Drovandi (foto) pubblicata ieri sull’Albo pretorio online, si è deciso di affidare il supporto specialistico per costituire la società in house all’operatore Delfino & Partners Spa per un importo totale di 27.206 euro.
Di seguito il testo integrale della determina.