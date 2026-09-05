Pieve Ligure: 28enne si tuffa e finisce sugli scogli; al San Martino

Nel pomeriggio un uomo di 28 anni si è gettato in mare dalla spalliera rocciosa sottostante via Chiappa a Pieve Ligure ed è finito sugli scogli sottostanti, procurandosi traumi agli arti. Scattato l’allarme e soccorso da alcuni bagnanti, l’uomo è stato poi preso in consegna dai militi della pubblica assistenza Nerviese e trasferito in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.