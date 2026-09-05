Pallanuoto/ Bogliasco, la presentazione delle due prime squadre

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951

Nella consueta e suggestiva cornice di Molo Sbolgi, con il Golfo Paradiso a fare da straordinario scenario, si sono alzati ieri sera i veli sulle due prime squadre biancazzurre, pronte ad affrontare una nuova annata ricca di sfide, ambizioni e aspettative.

A fare da cornice alla presentazione anche importanti rappresentanti delle istituzioni sportive e cittadine: il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo e il vicepresidente del Comitato Regionale Ligure della FIN Gianfranco De Ferrari, che hanno voluto essere presenti al fianco del Bogliasco 1951 in questo importante momento di ripartenza.

Dopo i saluti delle autorità, la serata è proseguita celebrando alcuni dei risultati più prestigiosi conquistati dalla grande famiglia biancazzurra nella stagione appena conclusa. Applausi e meritato riconoscimento sono andati alla squadra Master Over 75, fresca del titolo di vicecampione d’Europa, un risultato di straordinario valore che conferma come la passione per la pallanuoto a Bogliasco non conosca età e continui ad alimentarsi attraverso generazioni diverse.

È stata poi la volta della formazione Allieve, che lo scorso luglio ha scritto un’altra pagina importante della storia del club conquistando il quarto titolo consecutivo di categoria. Un successo che testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente dal settore giovanile e la capacità del Bogliasco di continuare a formare atlete e atleti ai massimi livelli.

Particolarmente emozionante è stato quindi il momento dedicato a Marta Carpaneto, protagonista di quindici anni in biancazzurro e recentemente salutata dalla società. Per Marta, che ha vestito la calottina del Bogliasco fin da giovanissima, è arrivato il momento di chiudere il proprio percorso pallanuotistico nella società, lasciando un’eredità fatta di vittorie, passione e appartenenza. Un tributo sentito e partecipato ha voluto celebrare una ragazza che ha rappresentato per anni uno dei volti più riconoscibili del Bogliasco e che, con il suo percorso, ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia recente del club.

Le prime squadre

Sotto i riflettori sono finiti i ragazzi della prima squadra maschile e di quella femminile. I primi si apprestano ad affrontare il campionato di Serie A2 sotto la guida di Gimmi Guidaldi. Una formazione rinnovata in alcuni suoi elementi, ma costruita anche sulla continuità e sull’identità di un gruppo che vuole essere protagonista nel prossimo campionato. Le seconde sono invece attese da una stagione particolarmente importante. Le biancazzurre allenate da Mario Sinatra si apprestano infatti a disputare per il quindicesimo anno consecutivo il campionato di Serie A1, confermandosi una presenza ormai consolidata nel massimo torneo nazionale. A impreziosire ulteriormente la stagione ci sarà anche l’affascinante esperienza internazionale della Conference Cup, che vedrà il Bogliasco confrontarsi con importanti realtà del panorama europeo.

Il sostegno dei Major Sponsor

Nel corso della serata, il presidente Simone Canepa ha accolto e ringraziato i Major Sponsor – AGN Energia, SI 2001 e Netafim Italia – sottolineando il valore di un sostegno che prosegue ormai da diversi anni e che rappresenta un elemento fondamentale per la crescita e la continuità del progetto sportivo biancazzurro. Una collaborazione che va oltre la semplice sponsorizzazione e che testimonia la vicinanza delle aziende al territorio, ai suoi valori e a una società che continua a investire con convinzione nel proprio futuro.

La serata è stata inoltre l’occasione per celebrare due giovani meritevoli attraverso la consegna delle borse di studio messe in palio dalla Bogliasco Waterpolo Academy. A riceverle sono stati Lara Polidori e Gregorio Pianezza, premiati per il loro percorso e per l’impegno dimostrato, a testimonianza dell’importanza che il Bogliasco 1951 attribuisce non soltanto alla crescita sportiva, ma anche a quella personale e scolastica dei propri giovani.

Volti nuovi, conferme e giovani promesse si sono alternati sul palco del Molo Sbolgi, in una serata che ha permesso a tutta la famiglia biancazzurra di conoscere più da vicino le protagoniste e i protagonisti della stagione che sta per cominciare.

Due squadre, due campionati, nuove sfide e un unico grande obiettivo: continuare a portare in alto il nome del Bogliasco 1951, nel solco di una tradizione che da oltre settant’anni lega indissolubilmente il club al suo territorio, alla sua gente e al mare.