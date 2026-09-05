Lumarzo: 60enne aggredito; al pronto soccorso con trauma cranico

Un uomo di 60 anni ha subito un’aggresione in frazione Crosa a Lumarzo, in alta Fontanabuona. Ha riportato un trauma cranico. E’ accaduto questo pomeriggio alle 18.24. Soccorso dai militi della Croce Verde di Lumarzo, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Chiavari. Al momento non si conoscono le circostanze, le motivazioni e i protagonistui dell’episodio.