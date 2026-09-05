Temi del giorno:
Aveva l'antidoto in auto|
Lorsica: cercatrice di funghi punta da insetto; scattano i soccorsi
Nelle nostre valli dicono che quando in inverno arriva tanta neve, l’estate-autunno successivi si avrà una buona annata da funghi. E porcini ce ne sono davvero tanti, se ne raccolgono a quintali. Pagato il tesserino (o i tesserini) i fungaioli sono tranquilli perché sembra non si verifichino più casi di gomme sgonfiate o auto danneggiate.
Continuano però a ripetersi gli incidenti, un uomo è morto nei giorni scorsi nel Genovesato, e gli smarrimenti. Anche stamattina era scattato l’allarme per due uomini che si erano smarriti al passo del Ghiffi, ma poi hanno trovato autonomamente la strada per tornare all’auto posteggiata.
Oggi nel primo pomeriggio a Lorsica, in Fontanabuona, un insetto avrebbe punto una donna che, in compagnia di una amica, era in cerca di funghi. Il 118 ha allertato i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso alpino e l’elicottero Drago giunto in zona. Nel frattempo però la donna, sempre in contatto col medico del 118, aveva raggiunto autonomamente con l’aiuto dell’amica l’auto dove custodiva il medicinale idoneo a bloccare l’intossicazione ed ha così scongiurato lo shock anafilattico.