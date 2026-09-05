Lorsica: cercatrice di funghi punta da insetto; scattano i soccorsi

Nelle nostre valli dicono che quando in inverno arriva tanta neve, l’estate-autunno successivi si avrà una buona annata da funghi. E porcini ce ne sono davvero tanti, se ne raccolgono a quintali. Pagato il tesserino (o i tesserini) i fungaioli sono tranquilli perché sembra non si verifichino più casi di gomme sgonfiate o auto danneggiate.

Continuano però a ripetersi gli incidenti, un uomo è morto nei giorni scorsi nel Genovesato, e gli smarrimenti. Anche stamattina era scattato l’allarme per due uomini che si erano smarriti al passo del Ghiffi, ma poi hanno trovato autonomamente la strada per tornare all’auto posteggiata.