Lavagna: “Foce Entella, il cantiere imprigiona memoria e territorio”

Da Matteo Brugnoli, presidente Sezione Anpi Lavagna-Valli Aveto Sturla Graveglia

È questo lo scenario desolante che oggi si presenta alla foce del fiume Entella, sulla sponda lavagnese: una gabbia di recinzione cinge monumenti viventi, come le piante ad alto fusto, e monumenti storici, come i cippi alla memoria di chi ha combattuto contro la feroce dittatura nazifascista, sacrificandosi per la nostra libertà e democrazia.

Pur consapevoli dei limiti procedurali di intervento, avevamo tempestivamente segnalato al Sindaco e all’amministrazione comunale la nostra profonda preoccupazione in merito al cantiere per la costruzione del muro di contenimento del fiume. Senza entrare in merito alle questioni prettamente tecniche, che pure andrebbero approfondite, non possiamo esimerci dall’esprimere un giudizio netto sulle modalità con le quali quest’opera sta procedendo: senza un reale e preventivo confronto con chi vive e presidia il territorio.