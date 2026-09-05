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previsioni arpal
Il primo fine settimana di settembre con il sole e il caldo
5 settembre 2026 | 08:25
Un flusso umido da sudest mantiene fino a metà mattinata un cielo irregolarmente nuvoloso lungo l’arco costiero, molto nuvoloso sul Savonese dove non si esclude qualche pioviggine nella notte; poi schiarite fino a cielo ovunque sereno da metà pomeriggio: così la previsione di Arpal
VENTI: in prevalenza sudorientali d’intensità debole, localmente moderati sul Savonese
MARE: poco mosso
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo
TEMPERATURE: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione
UMIDITÀ: su valori alti