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Il primo fine settimana di settembre con il sole e il caldo

5 settembre 2026 | 08:25
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Il primo fine settimana di settembre con il sole e il caldo

Un flusso umido da sudest mantiene fino a metà mattinata un cielo irregolarmente nuvoloso lungo l’arco costiero, molto nuvoloso sul Savonese dove non si esclude qualche pioviggine nella notte; poi schiarite fino a cielo ovunque sereno da metà pomeriggio: così la previsione di Arpal

VENTI: in prevalenza sudorientali d’intensità debole, localmente moderati sul Savonese

MARE: poco mosso

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo

TEMPERATURE: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione

UMIDITÀ: su valori alti