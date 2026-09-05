Genoa, De Rossi onesto: “Impressionato dal Como, ad ogni errore ci hanno puniti”

Il tecnico però è consapevole della forza della sua squadra: “I punti li faremo, le qualità ci sono”

“Il Como è la squadra che mi ha impressionato di più da quando sono alla guida del Genoa”: il tecnico Daniele De Rossi ha commentato così la pesante sconfitta casalinga contro la formazione allenata da Fabregas, che si impone con un netto 4-1.

La gara, secondo De Rossi, è condizionata anche dagli errori commessi dal Genoa e dalla capacità degli avversari di sfruttare le occasioni: “Qualche colpa l’abbiamo e loro sono stati cinici. Appena hanno avuto l’opportunità ci hanno punti”.

Nella serata difficile del Genoa, il tecnico dedica poi un pensiero ai tifosi, sottolineandone ancora una volta il legame con la squadra: “Non ci sono più parole per esprimere l’amore verso questi colori. Ai ragazzi ho chiesto, se fosse possibile, di provare ad isolarsi dai social e non leggere i commenti, la vera passione è quella che si vive allo stadio”.