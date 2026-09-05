Chiavari: pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, Lanciano e Loreto.

“Camminare sui passi dei santi significa prima di tutto imparare un modo nuovo di guardare la nostra vita e chi ci sta accanto”, spiega Lorenzo Gambéro, Presidente della Sottosezione di Chiavari. “Questo pellegrinaggio non è una semplice escursione, ma un tempo di crescita personale e comunitaria da vivere insieme”. Il programma prevede anche la visita al Santuario di Monte Sant’Angelo e di San Matteo a San Marco in Lamis. È prevista anche la sosta di una notte sul lago di Lanciano con la visita e la Celebrazione della S. Messa al Santuario del Miracolo Eucaristico. Il giorno di rientro, sosta e passaggio alla Santa Casa di Loreto.