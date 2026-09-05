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Dal 21 al 23 ottobre|
Chiavari: pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, Lanciano e Loreto.
Da Lorenzo Gambéro, presidente Unitalsi Chiavari
Sui passi di Padre Pio: l’Unitalsi di Chiavari nei luoghi di San Pio da Pietrelcina, pellegrinaggio presieduto da Mons. Giampio Devasini, Vescovo Diocesano
La Sottosezione Unitalsi di Chiavari annuncia l’apertura delle iscrizioni per il prossimo pellegrinaggio dal 21 al 23 ottobre con partenza dal Tigullio a San Giovanni Rotondo, Lanciano e Loreto, presieduto da Sua Ecc.za Mons.Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari. Un itinerario di fede, preghiera e fraternità pensato per i pellegrini che vogliono visitare i luoghi di San Pio da Pietralcina.
Il viaggio toccherà le tappe fondamentali della vita del Frate con le stigmate, partendo da San Giovanni Rotondo, meta privilegiata dell’associazione, per la visita ai luoghi della sua quotidianità, alla Chiesa vecchia e per un momento di preghiera comunitaria dinanzi alla cripta che custodisce le sue spoglie.
“Camminare sui passi dei santi significa prima di tutto imparare un modo nuovo di guardare la nostra vita e chi ci sta accanto”, spiega Lorenzo Gambéro, Presidente della Sottosezione di Chiavari. “Questo pellegrinaggio non è una semplice escursione, ma un tempo di crescita personale e comunitaria da vivere insieme”. Il programma prevede anche la visita al Santuario di Monte Sant’Angelo e di San Matteo a San Marco in Lamis. È prevista anche la sosta di una notte sul lago di Lanciano con la visita e la Celebrazione della S. Messa al Santuario del Miracolo Eucaristico. Il giorno di rientro, sosta e passaggio alla Santa Casa di Loreto.
Per programma completo, informazioni e prenotazioni Unitalsi Sottosezione di Chiavari (Via Assarotti 1Q, aperta martedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30) oppure al numero 0185308815- 3349569079.