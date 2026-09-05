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L'Arca del Santo portata a spalla

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Camogli: San Prospero, festa patronale con processione e spettacolo pirotecnico

5 settembre 2026 | 22:39
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di Consuelo Pallavicini (testo e foto)

Consuelo Pallavicini (testo e foto)

Camogli: San Prospero, festa patronale con processione e spettacolo pirotecnico

Stasera Camogli festeggia il patrono San Prospero. Dalla basilica di Santa Maria Assunta, dopo i Vespri officiati dal parroco don Danilo Dellepiane e da dom Francesco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani, ha preso avvio la processione con l’Arca del Santo portata a spalla accompagnata dal Crocifisso ligneo dell’Oratorio e dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”.

Sul lungomare sosta alla Terrazza Lido e saluto dei 7 Quartieri (Fontanella, Isola, Lazza, Palma secca, Pineto, Porto, Risseu) con l’alzabandiera dei vessilli e la sparata di 21 colpi.

Gran finale, salutato dagli applausi, con il rientro in basilica dell’Arca e del Crocifisso percorrendo la ripida scalinata; infine lo spettacolo pirotecnico.

Presenti la assessore Cristina Gambazza; Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale; i consiglieri comunali Agostino Bozzo e Claudio Pompei; Marco Rotella brigadiere dei Carabinieri.

Polizia locale e Capitaneria impegnate nel garantire un buon svolgimento.

Domani alle 11 Messa solenne celebrata da Giuseppe Bernardini nel ricordo del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.