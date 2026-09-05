Camogli: San Prospero, festa patronale con processione e spettacolo pirotecnico

Stasera Camogli festeggia il patrono San Prospero. Dalla basilica di Santa Maria Assunta, dopo i Vespri officiati dal parroco don Danilo Dellepiane e da dom Francesco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani, ha preso avvio la processione con l’Arca del Santo portata a spalla accompagnata dal Crocifisso ligneo dell’Oratorio e dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”.