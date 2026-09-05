Camogli: mezzo meccanico alla foce del Gentile, ordinato lo sgombero

I carabinieri forestali di Rapallo hanno individuato la presenza di un mezzo meccanico alla foce del torrente Gentile che scorre a Camogli nelle adiacenze dell’Hotel Cenobio dei Dogi. Hanno constatato che lo stesso, in caso di piena del torrente, possa fare da diga o possa essere trascinato in mare con conseguente inquinamento. Tutto ciò in contrasto col codice della navigazione e le leggi del demanio marittimo-fluviale.