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Camogli: mezzo meccanico alla foce del Gentile, ordinato lo sgombero

5 settembre 2026 | 17:57
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di Redazione

Redazione

Camogli: mezzo meccanico alla foce del Gentile, ordinato lo sgombero

I carabinieri forestali di Rapallo hanno individuato la presenza di un mezzo meccanico alla foce del torrente Gentile che scorre a Camogli nelle adiacenze dell’Hotel Cenobio dei Dogi. Hanno constatato che lo stesso, in caso di piena del torrente, possa fare da diga o possa essere trascinato in mare con conseguente inquinamento. Tutto ciò in contrasto col codice della navigazione e le leggi del demanio marittimo-fluviale.

Su segnalazione dei carabinieri forestali, il sindaco Giovanni Anelli ha pertanto emesso un’ordinanza di immediato sgombero del mezzo da parte del proprietario.

Di seguito il testo

ORDINANZA