Bogliasco: garage a fuoco, evacuato un palazzo. Indagini in corso

I vigili del fuoco di Genova sono al lavoro per capire le cause del rogo che ieri in tarda serata è divampato in un garage di via Mazzini a Bogliasco. Sono andare completamente distrutte diverse vetture. Un’enorme colonna di fumo nero si è alzata invadendo lo stabile. Durante lo spegnimento sono state fatte evacuare tutte le famiglie che abitano nel palazzo soprastante il garage. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ustionati né intossicati. Ci sono volute quattro ore per spegnere il rogo e compiere la bonifica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita.