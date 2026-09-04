Sori: punta da un calabrone in testa, rischia di morire

Ha rischiato di morire per la puntura di un calabrone. Una donna di 73 anni era nel giardino di casa a Sori quando, poco dopo le 11.30, è stata punta alla testa. E’ andata in shock anafilattico e solo i tempestivi soccorsi hanno scongiurato il peggio. Sono arrivati i Volontari di Ruta e due medici del 118 (Golf-1 e Tango-2) che hanno somministrato alla persona intossicata i primi medicinali. Poi, in codice rosso, è stata trasferita al pronto soccorso del policlinico San Martino dove i sanitari, preavvertiti erano in attesa.