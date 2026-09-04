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Sori: Poste chiuse da giovedì 10 settembre a sabato 17 ottobre
Dal sito del Comune di Sori·
Si informa che l’Ufficio Postale di Sori rimarrà chiuso da giovedì 10 settembre a sabato 17 ottobre 2026 causa lavori di manutenzione. La riapertura è prevista per lunedì 19 ottobre 2026.
Durante questo periodo di chiusura, per tutti i servizi sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Postale di Pieve Ligure, situato in Piazza D’Amato 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.
Per chi avesse necessità di usufruire dei servizi anche nelle ore pomeridiane, l’ufficio più vicino è quello di Recco, in Via Lungomare G. Bettolo 10, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35.
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Commento. Evidentemente secondo le Poste, per un anziano o una mamma senza patente, trasferirsi da Sori a Pieve o a Recco e viceversa è uno scherzo. Ma comprare un furgone e allestire un ufficio mobile da utilizzare durante i lavori o in paesi sprovvisti di ufficio, è così gravoso per un colosso come Poste Italiane? (m.m.)