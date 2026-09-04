Sori: Poste chiuse da giovedì 10 settembre a sabato 17 ottobre

Si informa che l’Ufficio Postale di Sori rimarrà chiuso da giovedì 10 settembre a sabato 17 ottobre 2026 causa lavori di manutenzione. La riapertura è prevista per lunedì 19 ottobre 2026.

Durante questo periodo di chiusura, per tutti i servizi sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Postale di Pieve Ligure, situato in Piazza D’Amato 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.

Per chi avesse necessità di usufruire dei servizi anche nelle ore pomeridiane, l’ufficio più vicino è quello di Recco, in Via Lungomare G. Bettolo 10, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35.