Sestri: “Su facebook Smeraldi ha sfiduciato Solinas”

Da Claudio Muzio, capogruppo di Sestri nel Cuore

«Il vero nodo politico della vicenda che sta infiammando in questi giorni il dibattito a Sestri Levante, dopo le dichiarazioni del Consigliere Paolo Smeraldi sul femminicidio, ha un nome ben preciso. Si chiama sfiducia manifesta. Ed è quella che lo stesso Smeraldi ha messo nero su bianco in un post su Facebook dopo la presa di distanza del Sindaco ing. Solinas, ammesso che la si voglia considerare tale e non un mediocre tentativo cerchiobottista di salvare capra e cavoli». È quanto dichiara, in una nota, Claudio Muzio, Capogruppo di Sestri nel cuore.

«Il Consigliere Smeraldi – prosegue Muzio – ha scritto, nell’ordine, che il Sindaco ha “obbedito all’ultimatum dei circoli del Pd”, che “un ingegnere avrebbe potuto leggere senza troppe difficoltà le statistiche ufficiali”, che Solinas si è “allineato alla vulgata comune”, dimostrando “poco coraggio e sudditanza culturale alla sinistra”. E ancora, che “al primo sentore di polemica” si è “smarcato alla velocità della luce”. E infine: “Non è il tipo di persona che vorrei al mio fianco nei momenti difficili”».

«Di che cosa si tratta, se non di una palese e profonda sfiducia personale e politica? E il Sindaco Solinas che fa? Semplice, fa finta di nulla. Come fanno finta di nulla gli altri componenti della maggioranza, in primis le donne che, pur non essendo obbligate a farlo, forse qualcosa sul tema del femminicidio avrebbero potuto dire: una parola, una frase, una dichiarazione, un semplice pensiero. Zero. Niente di niente», sottolinea il Capogruppo di Sestri nel cuore.