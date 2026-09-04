Sestri. Solinas alle minoranze: “Qui per risollevare la città dalle macerie”

Da Comunicazione – Comune di Sestri Levante

A Sestri Levante ci sono amministratori e dipendenti comunali impegnati nel migliorare, tenere pulita, in ordine, accogliente la città. Impegnati nel sociale e a risolvere le piccole grandi problematiche dei cittadini. Attenti alle esigenze del comparto turistico, importante volano della nostra economia. Impegnati nei confronti con le realtà del territorio – come ad esempio Fincantieri – e con gli enti sovraordinati su argomenti fondamentali per la città come il trasporto pubblico o la sanità.

E poi c’è l’opposizione, il Pd e i consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia, tutti impegnati a scrivere decine di comunicati sugli argomenti più disparati cercando continuamente le polemiche per provare a screditare o oscurare l’operato dell’Amministrazione.

A questi “signori del no e del caos” diciamo che Sestri Levante ci ha eletti per risollevare la città dalle “macerie” amministrative che i nostri predecessori, il Pd, hanno lasciato e non per prestare perdere tempo nelle continue polemiche populistiche.

Non sono i social il luogo deputato dove discutere e argomentare ma è il Consiglio comunale (facile non presentarsi e poi criticare) in cui – ad esempio – abbiamo votato di rimuovere lo striscione dopo la sentenza che farà “verità” giudiziaria sull’assassinio del povero Regeni. Cosa vorrebbe il PD e il suo apparato di consenso ideologico? Lasciare lo striscione per sempre?