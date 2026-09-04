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Sestri ricorda Pilade Queirolo a 60 anni dalla scomparsa

4 settembre 2026 | 11:05
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di Redazione

Redazione

Sestri ricorda Pilade Queirolo a 60 anni dalla scomparsa

A sessant’anni dalla scomparsa il Comune di Sestri Levante ricorda Pilade Queirolo per l’impegno nella Resistenza e storia di una famiglia a Sestri Levante

Sabato 12 settembre alle 17

Sala Carlo Bo – I piano Palazzo Fascie (Corso Colombo, 50 – Sestri Levante) Incontro in ricordo di Pilade Queirolo. Introduzione e saluti istituzionali. Interventi a cura di: Armanda e Alessandra Bertini, nipoti di Pilade Queirolo, Antonio Notarpietro, Ezio Vallerio

Domenica 13 settembre alle ore 17.30

Palazzo Fascie c/o Iat Sestri Levante (Corso Colombo, 50 – Sestri Levante) Itinerario guidato alla scoperta della Sestri del Novecento, con ingresso ad una parte del parco dell’Hotel dei
Castelli.
Costo: 6 € (bambini fino a 6 anni gratis) Prenotazione obbligatoria presso Iat Sestri Levante:
tel. 0185 478530; mail iat@mediaterraneo.it

Dal 5 al 13 settembre
Inaugurazione
Sabato 5 settembre ore 17
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 9 – 12
mercoledì, giovedì e venerdì 14 – 17
domenica 6/09 10-12.30 e 15.30-17
domenica 13/09 15.30/17
Atrio palazzo comunale
Piazza Matteotti, 3 – Sestri Levante
Ingresso libero e gratuito

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