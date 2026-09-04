Sestri ricorda Pilade Queirolo a 60 anni dalla scomparsa

A sessant’anni dalla scomparsa il Comune di Sestri Levante ricorda Pilade Queirolo per l’impegno nella Resistenza e storia di una famiglia a Sestri Levante

Sala Carlo Bo – I piano Palazzo Fascie (Corso Colombo, 50 – Sestri Levante) Incontro in ricordo di Pilade Queirolo. Introduzione e saluti istituzionali. Interventi a cura di: Armanda e Alessandra Bertini, nipoti di Pilade Queirolo, Antonio Notarpietro, Ezio Vallerio

Dal 5 al 13 settembre

Inaugurazione

Sabato 5 settembre ore 17

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì 9 – 12

mercoledì, giovedì e venerdì 14 – 17

domenica 6/09 10-12.30 e 15.30-17

domenica 13/09 15.30/17

Atrio palazzo comunale

Piazza Matteotti, 3 – Sestri Levante

Ingresso libero e gratuito