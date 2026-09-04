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Sestri: “Regeni, rimuovere lo striscione non cancella la vergogna”
4 settembre 2026 | 11:20
Dai tre Circoli del Partito democratico di Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria
È una ferita profonda per la democrazia quando le istituzioni decidono di spegnere i propri fari al riparo dal confronto. La rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata del Comune di Sestri Levante non è una semplice scelta amministrativa, ma un atto di ritirata morale. Approvata dalla maggioranza consigliare e dal Sindaco approfittando dell’assenza dell’opposizione in aula, questa delibera svela la debolezza di chi preferisce agire senza contraddittorio pur di evitare il peso della vergogna.
Storia e memoria, tuttavia, non si cancellano con un voto a porte quasi chiuse.
Nella Roma antica, la “damnatio memoriae” pretendeva di cancellare i nomi e le immagini dei condannati per cancellarne l’esistenza stessa; oggi si tenta la stessa operazione col dolore, calpestando la battaglia di una famiglia e la memoria di un giovane ricercatore barbaramente torturato e ucciso. Togliere quel drappo giallo non elimina il crimine, né cancella la sottomissione di un Governo che continua a tollerare e a coprire le reticenze dell’Egitto in nome di cinici interessi.
Sestri Levante ha sempre conosciuto il valore della dignità e della giustizia. Nessuna delibera approvata nel silenzio potrà mai far dimenticare che, finché non ci sarà verità per Giulio, il silenzio delle istituzioni sarà solo complicità.