Sestri: “Le macerie? Quelle le sta creando Solinas”

Dai Circoli PD Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria

Il Sindaco Solinas, non sapendo più come fare per mascherare le divisioni in maggioranza e l’inettitudine di tre anni di non governo, parla di “macerie amministrative” lasciate dal PD. Peccato che dopo tre anni di governo le uniche macerie che vediamo siano quelle che sta creando la sua Amministrazione: tasse più alte, scuole che chiudono, servizi che diminuiscono per i cittadini e nessun nuovo progetto.

Invece di continuare a dare la colpa a chi ha amministrato prima di lui, Solinas dovrebbe iniziare ad assumersi la responsabilità di quello che sta facendo oggi. Dopo tre anni continua con le scuse e lo scaricabarile perché non ha progetti da rivendicare.

Tutti i progetti che ha rivendicato fino ad oggi, il prossimo e’ la nuova scuola, non sono opera sua

Capiamo che sia preoccupato dopo che un suo consigliere di punta dopo aver fatto affermazioni gravissime, lo ha praticamente sfiduciato e dopo che ha ottenuto un pugno di mosche dall’accordo Fincantieri, ma il PD fa opposizione, denuncia i problemi e dà voce ai cittadini. Se questo per Solinas significa “fare caos”, forse il problema non è l’opposizione, ma un’Amministrazione che non sopporta di essere messa davanti alle proprie responsabilità.

Dice che ha una città da governare. Bene: inizi a governarla, invece di perdere tempo ad attaccare chi gli ricorda quello che non sta funzionando.