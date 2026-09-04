Rezzoaglio: domenica 6, rassegna del cavallo bardigiano

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Settembre in Liguria si apre con un weekend ricco di eventi in tutto il territorio, finanziati dalla Regione nell’ambito delle iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al Tempo Libero. L’Ente ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi da ponente a levante: 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali.

“Questo primo weekend di settembre offre un calendario particolarmente ricco, che racconta la Liguria attraverso le sue tradizioni, la cultura locale, le feste patronali, la musica, lo sport e le eccellenze enogastronomiche – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. È una riscoperta delle tradizioni e dell’identità dei nostri territori che viene sempre più apprezzata anche dai turisti, alla ricerca di esperienze autentiche e di un contatto diretto con i luoghi che visitano. Sostenere questi appuntamenti significa quindi non soltanto preservare e valorizzare un patrimonio che appartiene alle nostre comunità, ma anche arricchire l’offerta turistica della Liguria e creare nuove occasioni per conoscere i borghi e l’entroterra”.

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Rezzoaglio – Il 6 settembre si svolge la Rassegna interregionale del cavallo Bardigiano, un appuntamento dedicato a questa razza equina, con esposizioni e iniziative per conoscere da vicino il mondo dell’allevamento e della tradizione rurale.

Recco – Dal 7 all’8 settembre si svolge la Sagra del Fuoco – festeggiamenti in onore di N.S. del Suffragio, con le celebrazioni religiose e i tradizionali spettacoli pirotecnici.