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Il provvedimento porta il pareggio a 29 milioni|
Recco: variazione di bilancio da 512mila euro; più servizi al territorio
Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Il Consiglio comunale di Recco ha approvato una variazione di bilancio da circa 512mila euro che rafforza la capacità dell’Ente di attrarre e spendere risorse a beneficio del territorio. La manovra porta il pareggio di bilancio a 29 milioni di euro e concentra gli interventi su servizi sociali, manutenzioni, sicurezza e personale.
La variazione si sostanzia di 308mila euro che sono destinati complessivamente ai servizi sociali; 21mila euro sono stati aggiunti al capitolo del verde pubblico; per quanto riguarda i lavori pubblici e le manutenzioni sono stati stanziati complessivamente 100mila euro fra i quali sono previsti interventi nelle frazioni, con opere di miglioramento delle strade e messa in sicurezza di muri; 15mila euro sono riservati alla manutenzione delle scuole, in particolare per la sostituzione e riparazione delle tapparelle dell’istituto centrale. Per il personale sono stati stanziati 58mila euro di cui 46mila euro per adeguamenti contrattuali e poco più di 12mila euro per la formazione. Alla polizia locale sono stati assegnati 5mila euro per la manutenzione di semafori e impianti di videosorveglianza danneggiati da recenti eventi atmosferici. È stato inoltre costituito un fondo vincolato per emergenze di 25mila euro e accantonato un importo di circa 7mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura di possibili criticità sulle entrate previste.
“Si tratta di una manovra contenuta, ma concreta — spiega il sindaco Carlo Gandolfo — a poche settimane dall’ultima variazione di bilancio, per mettere subito a disposizione risorse utili. Muoviamo la dotazione finanziaria non appena si rende disponibile per intervenire subito sui capitoli di spesa dei settori competenti. Forniamo risorse per i servizi sociali, il verde, le opere pubbliche per le frazioni, scuole e il personale. L’obiettivo è trasformare le entrate in servizi, manutenzioni e miglioramento della qualità della vita per i cittadini”.