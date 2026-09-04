Recco: variazione di bilancio da 512mila euro; più servizi al territorio

La variazione si sostanzia di 308mila euro che sono destinati complessivamente ai servizi sociali; 21mila euro sono stati aggiunti al capitolo del verde pubblico; per quanto riguarda i lavori pubblici e le manutenzioni sono stati stanziati complessivamente 100mila euro fra i quali sono previsti interventi nelle frazioni, con opere di miglioramento delle strade e messa in sicurezza di muri; 15mila euro sono riservati alla manutenzione delle scuole, in particolare per la sostituzione e riparazione delle tapparelle dell’istituto centrale. Per il personale sono stati stanziati 58mila euro di cui 46mila euro per adeguamenti contrattuali e poco più di 12mila euro per la formazione. Alla polizia locale sono stati assegnati 5mila euro per la manutenzione di semafori e impianti di videosorveglianza danneggiati da recenti eventi atmosferici. È stato inoltre costituito un fondo vincolato per emergenze di 25mila euro e accantonato un importo di circa 7mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura di possibili criticità sulle entrate previste.