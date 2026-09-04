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Recco: Sagra del fuoco, rinforzi di polizia per 23mila euro
4 settembre 2026 | 09:58
a Recco, in occasione della Sagra del fuoco, il corpo di polizia locale verrà rafforzato. Due determine stabiliscono che la polizia municipale di Genova effettuerà 345 ore di servizio per un totale di 9.045 euro.
Agenti delle polizie di Ceranesi, Sant’Olcese, Bogliasco, La Spezia, Cicagna, Camogli, Forte dei Marmi effettueranno 530 ore di servizio per complessivi 14.000 euro circa. In totale 23mila euro.
Di seguito il testo integrale delle due determine