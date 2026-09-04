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Da domani attive le osterie dei quartieri|
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Recco: lunedì 7 niente mercato; martedì 8 uffici chiusi
4 settembre 2026 | 07:55
Conto alla rovescia per la festa in onore della Madonna del Suffragio. Stasera accensione delle luminarie e domani apertura delle osterie dei quartieri. Ricordiamo intanto che lunedì 7 non si terrà il consueto mercato settimanale per consentire le attività previste per la festa, dall’installazione delle osterie alla Fiera del Suffragio; gli ambulanti recupereranno la giornata di lavoro persa.
Martedì 8, festa patronale, è prevista la chiusura degli uffici, in particolare quelli pubblici.