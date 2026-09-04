Recco: anziano investito in centro, al San Martino con trauma cranico

Stamattina alle 11.13 un pedone 90enne è stato investito nella centrale via Ippolito d’Aste a Recco ed ha riportato un trauma cranico. Soccorso dal medico del 118, l’uomo giudicato in un momento in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato accompagnato dai militi della Croce Verde di Camogli al pronto soccorso del policlinico san Marttino in codoice giallo. Seconso il sito del 118 sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Marrgherita.