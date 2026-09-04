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Rapallo: programmazione 2027-2029, Giudice convoca i commissari

4 settembre 2026 | 18:03
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di Redazione

Redazione

Rapallo: programmazione 2027-2029, Giudice convoca i commissari
Gerolamo Giudice

Il consigliere comunale di Rapallo Gerolamo Giudice, presidente della commissione “affari attinenti alla programmazione poliennale, ha convocato per lunedì 7 alle 9, i membri della commissione: Pier Giorgio Brigati; Andrea Carannante; Dorotea Giavina; Franco Parodi. Verranno trattati argomenti successivamente inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

Due i punti all’ordine del giorno: la verifica dei programmi e il documento della giunta relativo allo schema di documento unico di programmazione per gli anni 2027/2029.