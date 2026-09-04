Pallanuoto M/ Il Bogliasco decimo all’Arena Waterpolo Festival di Ostia

Un posto tra le prime dieci realtà nazionali. L’Agn Energia Bogliasco 1951 chiude al 10° posto l’Arena Waterpolo Festival di Ostia, manifestazione che rappresenta di fatto una sorta di campionato nazionale della categoria Ragazzi e che ha riunito le migliori realtà italiane.

Un piazzamento di assoluto valore per i giovani biancazzurri guidati da Marco Sbolgi, protagonisti di un torneo giocato con personalità e caratterizzato da un ottimo avvio, prima di un episodio negativo negli ottavi di finale che ha finito per condizionare il cammino nella competizione.

Il Bogliasco aveva infatti inaugurato il Festival nel migliore dei modi, chiudendo al primo posto il girone iniziale grazie alla vittoria per 12-9 nel derby ligure con il Camogli, al netto successo per 16-5 sul Torino e al pareggio per 11-11 contro l’Ancona.

Poi, negli ottavi di finale, la battuta d’arresto contro la Roma Vis Nova, capace di imporsi per 11-4. Una sconfitta che ha spento le speranze di lottare per le medaglie, ma non ha certamente tolto entusiasmo e motivazioni a una squadra che ha saputo reagire nel migliore dei modi.