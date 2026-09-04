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"Un torneo di grande livello"|
Pallanuoto M/ Il Bogliasco decimo all’Arena Waterpolo Festival di Ostia
Dall’ufficio stampa Bogliasco 1951
Un posto tra le prime dieci realtà nazionali. L’Agn Energia Bogliasco 1951 chiude al 10° posto l’Arena Waterpolo Festival di Ostia, manifestazione che rappresenta di fatto una sorta di campionato nazionale della categoria Ragazzi e che ha riunito le migliori realtà italiane.
Un piazzamento di assoluto valore per i giovani biancazzurri guidati da Marco Sbolgi, protagonisti di un torneo giocato con personalità e caratterizzato da un ottimo avvio, prima di un episodio negativo negli ottavi di finale che ha finito per condizionare il cammino nella competizione.
Il Bogliasco aveva infatti inaugurato il Festival nel migliore dei modi, chiudendo al primo posto il girone iniziale grazie alla vittoria per 12-9 nel derby ligure con il Camogli, al netto successo per 16-5 sul Torino e al pareggio per 11-11 contro l’Ancona.
Un percorso che aveva dato ai ragazzi biancazzurri grande fiducia, confermata anche nel primo turno a eliminazione diretta, superato senza particolari difficoltà grazie al netto 15-2 rifilato al Plebiscito Padova.
Poi, negli ottavi di finale, la battuta d’arresto contro la Roma Vis Nova, capace di imporsi per 11-4. Una sconfitta che ha spento le speranze di lottare per le medaglie, ma non ha certamente tolto entusiasmo e motivazioni a una squadra che ha saputo reagire nel migliore dei modi.
Abbandonate le velleità di vertice, i giovani bogliaschini hanno infatti continuato a onorare la competizione, conquistando altre due belle vittorie: ancora contro il Camogli, superato 10-9, e successivamente contro il San Giuseppe, travolto 14-1.
Nella sfida conclusiva per il nono posto è arrivata infine la sconfitta per 10-8 contro lo Swim Academy, risultato che ha consegnato al Bogliasco la decima posizione finale.
Resta però la consapevolezza di aver disputato un torneo di grande livello, affrontando alcune delle migliori formazioni del panorama nazionale e dimostrando qualità, carattere e capacità di reagire anche nei momenti più difficili.