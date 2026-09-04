Neirone: motociclista 40enne con Drago al policlinico San Martino

Ancora un grave incidente lungo al strada statale 225 della Fontanabuona. E’ successo nella tarda mattina in località Donega, comune di Neirone. Il più grave è apparso un motociclista quarantenne con gravi traumi e in codice rosso, tanto che il medico del 118 ha richiesto il decollo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sono intervenute le pubbliche assistenze Croce Verde di Lumarzo e Croce Rossa di Gattorna. Uno dei due feriti avrebbe rifiutato il trasporto, mentre l’altro è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito al pronto soccorso del policlinico San Martino. i Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno ricostruito la dinamica.